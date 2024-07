Tako publika kot gledališka ekipa sta bili presenečeni, ko je 85-letnik med predstavo Player Kings v gledališču Noël Coward v Londonu izgubil tla pod nogami in padel s sprednjega dela odra. Predstavo so takrat ustavili, gledalce po hitrem postopku napotili iz dvorane, Iana McKellena pa hitro odpeljali v bolnišnico. Po zdravniški obravnavi je kazalo, da bo igralec hitro okreval in se kmalu vrnil na odrske deske, a je bil v teh dneh z največjo nejevoljo primoran upoštevati zdravniški nasvet, naj ne sodeluje na turneji po Združenem kraljestvu. V vlogi sira Johna Falstaffa ga bo v tem času zamenjal gledališki igralec David Semark.

»Dva tedna po nesreči na odru se moje poškodbe vsak dan izboljšujejo,« je dejal sir Ian McKellen v izjavi, objavljeni na družbenih omrežjih. »Z največjo nejevoljo sem sprejel zdravniški nasvet, da zaradi hitrejšega okrevanja v tem času ne nastopam. Tako sem se veselil, da bom predstavo Player Kings predstavil gledalcem v Bristolu, Birminghamu, Norwichu in Newcastlu. Vendar jim lahko zagotovim, da s tem, ko David Semark zdaj igra Falstaffa, ostajata produkcija Roberta Ickeja in njegova igralska zasedba tako bleščeča kot vedno.« McKellen še naprej dobro okreva, a je nujno, da si v tem obdobju, pa čeprav ne ravno rade volje, vzame čas za počitek.