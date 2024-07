V skupnem seštevku kljub etapi z nekaj bočnega vetra ni prišlo do sprememb. Še naprej vodi slovenski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

Pogačar, ki je etapo relativno mirno končal v času glavnine na 35. mestu, je ohranil 45 sekund naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) in 50 pred tretjeuvrščenim Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike).

Drugi slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je še naprej peti z zaostankom 1:14 minute. Etapo je sklenil na 58. mestu.

V glavnini je danes od samega začetka vladala napetost. Po začetnem dežju so bile namreč ekipe pripravljene tudi na bočni veter, ki bi lahko glavnino na izpostavljenih delih razdelil na več delov.

Dobrih 80 km do cilja so začele nekatere ekipe, predvsem Visma-Lease a Bike, pritiskati na pedala in skušale razbiti glavnino. Čeprav se je Pogačar znašel v vodilni skupini, je bil v njej edini od emiratov in s tem pod pritiskom, da ne izgubi stika.

Večji skupini sta se nato le združili, napetost pa je ostala vse do cilja. Prišlo je tudi do nekaj padcev, a so se jim tako najboljši sprinterji kot tisti na vrhu skupne razpredelnice izognili.

Pričakovano je v Dijonu prišlo do sprinterskega zaključka, v katerem je za las slavil Groenewegen za svojo 74. zmago v karieri in šesto na dirki po Franciji. Do nje mu je pomagal tudi Mezgec, ki ga je v zadnjih kilometrih vodil do dobrega položaja za sprint.

Drugo mesto je z zaostankom nekaj cm pripadlo Belgijcu Jasperju Philipsenu (Alpecin-Deceuninck), tretje pa Eritrejcu Biniamu Girmayu (Intermarche-Wanty).

Veliko dela je od Slovencev danes opravil tudi Jan Tratnik, ki je večino časa vodil ekipo Visma-Lease a Bike stran od težav. Tudi Matej Mohorič je bil danes v službi svoje ekipe Bahrain-Victorious.

V petek bo na sporedu prva od dveh voženj na čas. Kolesarje čaka 25,3 km večinoma ravninske trase med Nuits-Saint-Georgesa do Gevrey-Chambertina. Med favoriti za visoko uvrstitev bosta tudi Pogačar in Roglič.