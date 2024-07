Na evropskem prvenstvu v nogometu bodo jutri in v soboto odigrali tekme četrtfinala. Med osmerico, ki je ostala v boju za naslov evropskega prvaka, so le še velike reprezentance, preboj ni uspel nobeni izmed majhnih. Še najbližje je bila Slovenija, ki je proti Portugalski izpadala po enajstmetrovkah. Slovaška se je proti Angliji poslovila po podaljšku, Gruzija, Danska, Avstrija in Romunija pa po rednem delu.

Tekma med Španijo in Nemčijo bo finale pred finalom

Španija in Nemčija sta v dosedanjem delu turnirja pokazali največ, zato bo tekma finale pred finalom. To bo klasičen evropski reprezentančni derbi, čeprav zasedbi trenutno nista tako zvezdniški, kot v preteklosti, ko so na eni strani stali Španci: Iniesta, Xavi, Ramos... na drugi pa Nemci: Klose, Lahm, Podolski, Schweinsteiger,... Nemški mediji so tekmo poimenovali derbi mladih, saj imata obe ekipo po dva velika upa. Pri Nemcih sta to Florian Wirtz in Jamal Musiala, pri Špancih Nico Williams in Lamine Yamala. Nemci bodo imeli zaradi podpore navijačev veliko prednost domačega igrišča.

Španci so edini zmagali na vseh štirih dosedanjih tekmah in med vsemi reprezentancami pokazali največ. Brez težav so v skupini smrti premagali Italijo (1:0), Hrvaško (3:0) in Albanijo (1:0) ter se v osmini finala znesli nad Gruzijo (4:1). Nekateri strokovnjaki se sprašujejo, če niso morda prezgodaj v dobri formi, saj od prvega dne prvenstva meljejo tekmece, medtem ko je pri Nemcih očitno stopnjevanje forme. »Dosedanji dober vtis ne šteje nič. Vsaka tekma je novo potrjevanje, nasprotniki pa iz tekme v tekmo težji. Nemčija je tekmec, ki si ga nihče ni želel v četrtfinalu. V zadnjem času so prerojeni, igrajo doma, težko jih bo streti. Tekma bo pravi preizkus naše kakovosti,« meni selektor Španije Luis de la Fuente.

Nemčija, ki je bila še pred meseci na dnu, a jo je dvignil novi selektor Julian Nagelsmann, je v skupini premagala Škotsko (5:1) in Madžarsko (2:0) ter remizirala s Švico (1:1), v osmini finala pa v deževnem Dortmundu izločila Dansko (2:0), ko ji je šla na roko tudi tehnologija VAR. Dancem je bil razveljavljen zadetek zaradi nedovoljenega položaja, Nemci pa so prejeli enajstmetrovko po igranju z roko.

»Še enkrat bom ponovil. Igram svoje zadnje nogometne tekme. Verjamem, da tekma četrtfinala s Španijo ne bo konec moje kariere. Vsi v reprezentanci verjamemo v zmago proti močni Španiji. Naša želja je velika, ne razmišljamo o ničemer drugem kot o naslovu evropskega prvaka. Menim, da smo tega sposobni, ne glede na to, kdo bo stal na drugi strani igrišča. Ko smo si dvignili samozavest, smo začeli zmagovati tekme na način, na kakršnega smo jih pred tem izgubljali,« je napovedal nemški vezist Toni Kroos, ki je za reprezentanco zbral 113 tekem in dosegel 17 golov, na prvenstvu pa navdušuje z natančnostjo svojih podaj.

Francija še brez gola iz igre

Le malo je manjkalo, da bi jutri v četrtfinalu v Hamburgu namesto velike Portugalske igrala srčna Slovenija, ki je v Frankfurtu junaško izpadla po enajstmetrovkah. To bo tekma dveh reprezentanc, ki zmagujeta, a še nista pokazali tistega, kar se od njiju pričakujejo glede na igralsko zasedbo. Francija na letošnjem prvenstvu ne navdušuje, predvsem pa ima težave z neučinkovitostjo, saj je dosegala le tri gola, od tega nobenega iz igre. Za uvod je premagala Avstrijo (1:0) z avtogolom Wöberja, nato pa remizirala z Nizozemsko (0:0) in Poljsko (1:1), ko je gol dosegel Mbappe iz enajstmetrovke. V četrtfinale so napredovali z avtogolom Belgijca Vertonghena v zaključku tekme. Mnogi menijo, da je neučinkovitost povezana tudi s poškodbo Mbappeja, ki zaradi zlomljenega nosu igra z masko in se nanjo še ni navadil. »Želji sta dve, boljša igra kot na prejšnjih tekmah in zmaga. S Francijo še nisem osvojil naslova evropskega prvaka, verjamem, da ga bom letos. Na poti do lovorike bo treba premagati zvezdniško zasedbo Portugalske, za katero igra moj vzornik iz otroštva Cristiano Ronaldo, V sobi sem imel njegove posterje,« je za francoski športni dnevnik L'Equipe povedal Kylian Mbappe.

Portugalci so v predtekmovanju premagali Češko (2:1) in Turčijo (3:0) ter izgubili z Gruzijo (0:2). Pravijo, da so pozabili na mučenje s Slovenijo, a dodali, da podobno tekmo pričakujejo s Francijo. »Tisti, ki pravi, da Francija na evropskem prvenstvu igra slabo, ni realen. Gradnja njihove igre izhaja iz trdne obrambe,« pravi selektor Portugalske Roberto Martinez, ki je znan po tem, da o tekmecih govori zelo spoštljivo.

Spored četrtfinala, jutri ob 18. uri (Stuttgart): Španija – Nemčija, ob 21. uri (Hamburg): Portugalska – Francija, sobota ob 18. uri (Düsseldorf): Anglija – Švica, ob 21. uri (Berlin): Nizozemska – Turčija. x