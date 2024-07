Na koncu tekme je imela Slovenija celo možnost za zmago z 29 točkami, kar bi jo peljalo na prvo mesto v skupini (tako je druga), a sta Dončić in Hrovat na koncu zgrešila meta za tri točke, tako da je ostalo pri zmagi s 26 točkami razlike

Zadnjo četrtino je s trojko odprl Luka Dončić, ki se je s tem prebil do 34 točk in 10 skokov. Slovenija je držala prednost okoli 20 točk, Dončiću pa se je pri koših nepričakovano pridružil Miha Cerkvenik. Novozelandcem se je uspelo tri minute pred koncem sicer prebiti do -15, ampak so Slovenci že minuto in pol kasneje z dvema košema Neba prišli do razlike +21.

Na koncu so Novozelanci metali na silo, Slovenci pa zgrešene mete kaznovali s koši in prišli do končnih +26 in celo možnosti za rekordno zmago. Na koncu je Dončić zbral NBA-jevski trojni dvojček s 36 koši, 11 skoki in 10 asistencami.

Po tretji četrtini znova v igri

Tretja četrtina se je začela približno tako, kot se je končala druga, z razliko nekje okoli sedmih točk, toda od sredine druge četrtine naprej je Slovenija močno pognala svoj voz naprej.

Dončiću se je v napadu najprej pridružil Hrovat in prednost je narastla na +17 (60:43), nakar je strmo naraščala in s koši Prepeliča so naši igralci prišli celo do prednosti +25 kakšne štiri minute pred koncem tretje četrtine, četudi je Dončić vmes kakšno minuto presedel na klopi. Novozelandci so sicer izid tik pred koncem četrtine znižal na -17 točk, a je Dončić s trojko povišal prednost na +20 (77:57). Najboljši slovenski igralec je ob koncu 3. četrtine dosegel skupaj 31 točk, medtem ko jih je Hrovat 13.

Po prvem polčasu v tveganih vodah

Po prvem polčasu je Slovenija vodila s 46:39, kar je premalo, da bi se uvrstila v drugi krog olimpijskih kvalifikacij.

Slovenska reprezentanca je tekmo sicer začela izvrstno in z agresivno igro v obrambi prvo četrtino dobila z izidom 27:9, s čimer so se odprli upi za zmago z okoli 30 točkami razlike, s čimer bi osvojili prvo mesto v skupini. Toda v drugi četrtini so se Novozelandci zbrali in s svojo prepoznavno igro – zadevanjem trojk, prodori pod koš in agresivnim skokom – počasi, a vztrajno zniževali prednost Slovenije do +7 točk ob polčasu. Pri Sloveniji je bil najboljši igralec, jasno, Luka Dončić z 19 točkami, »zbudil« pa se je tudi Josh Nebo (8 točk).