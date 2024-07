Tretja četrtina se je začela približno tako, kot se je končala druga, z razliko nekje okoli sedmih točk, toda od sredine druge četrtine naprej je Slovenija močno pognala svoj voz naprej.

Dončiću se je v napadu najprej pridružil Hrovat in prednost je narastla na +17 (60:43), nakar je strmo naraščala in s koši Prepeliča so naši igralci prišli celo do prednosti +25 kakšne štiri minute pred koncem tretje četrtine, četudi je Dončić vmes kakšno minuto presedel na klopi. Novozelandci so sicer izid tik pred koncem četrtine znižali na -17 točk, a je Dončić s trojko povišal prednost na +20 (77:57). Najboljši slovenski igralec je ob koncu 3. četrtine dosegel skupaj 31 točk, medtem ko jih je Hrovat 13.





Po prvem polčasu v tveganih vodah

Po prvem polčasu je vodila s 46:39, kar je premalo, da bi se uvrstila v drugi krog olimpijskih kvalifikacij.

Slovenska reprezentanca je tekmo sicer začela izvrstno in z agresivno igro v obrambi prvo četrtino dobila z izidom 27:9, s čimer so se odprli upi za zmago z okoli 30 točkami razlike, s čimer bi osvojili prvo mesto v skupini. Toda v drugi četrtini so se Novozelandci zbrali in s svojo prepoznavno igro – zadevanjem trojk, prodori pod koš in agresivnim skokom – počasi, a vztrajno zniževali prednost Slovenije do +7 točk ob polčasu. Pri Sloveniji je bil najboljši igralec, jasno, Luka Dončić z 19 točkami, »zbudil« pa se je tudi Josh Nebo (8 točk).

Slovenija je slabo začela kvalifikacijski turnir v Grčiji, na katerem bo le končni zmagovalec dobil vozovnico za Pariz. Poraz s Hrvaško jo je preusmeril na daljše in težje potovanje, ki ga je še dodatno otežila sredina nepričakovana zmaga Nove Zelandije proti Hrvaški.

Zmaga z desetimi točkami Sloveniji prinaša drugo mesto v skupini in najverjetneje Grčijo v polfinalu, z zmago z vsaj 29 točkami bi bila Slovenija celo prva v skupini, vse, kar je manj od zmage z desetimi točkami, pa Luko Dončića in soigralce vodi na letalo in nazaj v domovino.

Slovenski košarkarji so razočarali na prvi tekmi. Bili so nenatančni v napadu, nezbrani v obrambi in brez prave energije, da bi obrnili potek dogodkov na parketu. Hrvaška je vodila tudi z 29 točkami prednosti. Že po tekmi so v en glas povedali, da tega proti Novi Zelandiji ne bodo ponovili.

»Po porazu s Hrvaško smo imeli konstruktiven pogovor in upam, da bo danes bolje. Paziti moramo na njihov skok v napadu ter prenos žoge, predvsem pa se moramo osredotočiti nase in pokazati, koliko veljamo tu v Pireju,« je dejal Vlatko Čančar.