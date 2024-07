Zdaj veljavni zakon, ki ga je DZ sprejel leta 2017, na tem odseku predvideva izgradnjo nove enotirne proge. Gradbena dela so stekla leta 2021, medtem pa je ministrstvo za infrastrukturo dalo pobudo za spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta, ki bi omogočale izvedbo dvotirne proge.

Na ministrstvu namreč ocenjujejo, da bo imela dvotirna proga na trasi med Divačo in Koprom številne pozitivne učinke na pretočnost in varnost železniškega prometa. Nova proga z dodatnim vzporednim levim tirom bo znatno prispevala k nadaljnji krepitvi povezav za tranzit tovora iz koprskega pristanišča na Madžarsko, v Avstrijo, Nemčijo in Ukrajino. Hkrati bo lahko prevzela del cestnega prometa iz koprskega pristanišča, so zapisali v predlogu novele zakona.

Z novelo se bo vzpostavila pravna podlaga, da bo družba 2TDK pridobila koncesijo za izgradnjo in gospodarjenje z novim vzporednim tirom pod enakimi pogoji, kot veljajo za enotirno progo, ki se že gradi. Hkrati na ministrstvu predlagajo odpravo možnosti sodelovanja druge države v lastništvu in upravljanju družbe 2TDK.