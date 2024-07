Nekaj po dvanajsti uri se je danes na vstopni točki za slap Kozjak pri Kobaridu poškodoval otrok s Češke. Po informacijah bovških policistov je pri sestopu od slapa opazoval potok Kozjak, se na lesenem zavarovanem mostičku nagnil čez zaščitno jeklenico in z okoli treh metrov višine padel v potok. Poškodoval si je glavo, so sporočili z novogoriške policijske uprave.

Na kraju je posredovalo šest gorskih reševalcev GRS Tolmin in tolminski reševalci, ki so ga oskrbeli na kraju nesreče. Otroka in enega od staršev pa so v ljubljanski klinični center odpeljali s policijskim helikopterjem.