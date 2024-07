Tožilstvo BiH je 21 fizičnih in pravnih oseb obtožilo združevanja z namenom storitve kaznivega dejanja, korupcije in nedovoljene trgovine z več deset visokošolskimi diplomami.

Pojasnili so, da so v minulih dveh letih v obsežni preiskavi zbrali na tisoče materialnih dokazov in zaslišali več kot 130 prič, med njimi tudi predstavnike akademske skupnosti.

Glede na zbrane dokaze so ugotovili, da so visokošolske ustanove nezakonito izdale najmanj 49 diplom. Osebe, ki so jih kupovale, so v zelo majhnem obsegu sodelovale v izobraževalnem procesu na visokošolskih zavodih ali sploh ne, za nakup ponarejenih diplom pa so praviloma plačale več tisoč evrov, so še sporočili s tožilstva BiH.

Obsežna preiskava zaradi suma ponarejanja univerzitetnih diplom v BiH se je začela februarja lani, ko so pridržali več oseb, med njimi tudi dekane in profesorje, glavni tožilec Milanko Kajganić pa je tedaj dejal, da o resnosti primera priča tudi podatek, da je bilo nekatere ponarejene diplome mogoče kupiti na bencinski črpalki.