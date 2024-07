Sredi marca je iz mestnega parka v Mostarju izginil kip mojstra borilnih veščin in igralca Brucea Leeja. Policija je kip nekaj dni kasneje našla, a je bil brez nog. Z zbiranjem obvestil so prišli na sled 46-letniku, ki je bil pred tem znan po vrsti drugih kaznivih dejanj. Kot pišejo tamkajšnji mediji, je sodišče v sodbi navedlo, da je obsojenec najprej oropal trgovino, kjer je ukradel orodje. Nato pa je v začetku marca v mestnem parku odlomil bronasti kip Brucea Leeja ter ga odnesel in prežagal, da bi ga prodal kot sekundarno surovino. Občinsko sodišče v Mostarju ga je za to obsodilo na deset mesecev zapora.

Kip, na katerem piše Bruce Lee - Tvoj Mostar, so v tamkajšnji mestni park postavili leta 2005, izdelal pa ga je zagrebški akademski kipar Ivan Fijolić.