Čeznočni ovseni kosmiči so poznani že več let. Odlični so za poleti, saj so osvežilni in čudovito hranljivi, lahko dodate praktično katero koli sadje in dodatke, pa še lepo nasitijo in prijazno pospremijo v nov dan.

Ta različica poskrbi za pravo razvajanje, saj so kosmiči zmiksani in po počivanju v hladilniku postanejo prav privlačno kremni. Skoraj kot puding. Kot sladica in to za zajtrk! Zajtrk je pripravljen v parih minutah, saj zjutraj dodate le še dodatke in sadje po izbiri. Čudovito je tudi dejstvo, da je zadeva res dobra (ne le po okusu, ampak tudi po hranljivosti) in da se tudi prav lepo najeste, kajti ovseni kosmiči se prebavljajo počasi in ste zato siti več ur.

V osnovi teh kosmičev se nahajajo naslednje sestavine:

OVSENI KOSMIČI – Vseeno je ali uporabite večje ali tiste bolj fine ovsene kosmiče, saj jih zmiksate.

MLEKO – Uporabite čisto navadno kravje mleko ali pa rastlinsko mleko po izbiri.

GRŠKI JOGURT – Grški jogurt je poln beljakovin, ki so za zjutraj najboljša izbira. Namesto grškega jogurta lahko uporabite tudi skuto ali zrnasti sir.

CHIA SEMENA – So čudovito superživilo, poskrbijo pa tudi za kremnost.

DIŠAVNICE IN SLADILA – Če želite, dodajte malo cimeta in vanilijeve esence. Izbiro teh prilagodi sadju, ki ga nameravate dodati zjutraj. Za sladkobo dodajte javorjev sirup ali med. Količino tega prilagodite izbiri sadja. Bolj je sadje sladko, manj sladkobe potrebujete.

Dodatki, ki jih dodajte zjutraj:

ARAŠIDOVO MASLO – Dodajte arašidovo ali katero koli drugo oreškasto maslo. Mandljevo je super izbira.

MARMELADA ALI SADJE – Dodajte jagodičevje (borovnice, jagode, maline …), breskve ali nektarine, jabolka itd. Izbiro prilagodite sezoni. Če sadja nimate, enostavno dodajte le žličko marmelade.

ČOKOLADNE KAPLJICE – Te se odlično sodijo k marmeladi in arašidovim maslom. Dodajte jih le takrat, ko res potrebuješ dodatno motivacijo za začetek dneva.

GRANOLA ALI MUSLI – Če se želite zjutraj še bolj najesti, dodajte še žlico granole.

MED ALI JAVORJEV SIRUP – Tega dodajte, če uporabite bolj grenko sadje ali nič od tega.

Ta zajtrk je enostavno božanski. Se hitro pripravi, je čudovitega okusa, pa še dober je za vas. Zato si ga le pripravite. Pa še to, takšne kozarčke si lahko pripravitetudi za s seboj. Če pa to ni noro priročno!

Poglejte si tudi kratek VIDEO priprave.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za približno 6 porcij)

Sestavine za kašo:

100 g ovsenih kosmičev

2 dl mleka

120 g grškega jogurta

1 žlica javorjevega sirupa

2 žlički chia semen

1/2 žličke vanilijeve paste ali 1 žlička vanilijeve esence

1/8 žličke soli

1 žlička cimeta

Dodatki za ob postrežbi:

2 žlički arašidovega masla

1 žlica čokoladnih kapljic s temno čokolado

2 žlički marmelade iz gozdnih sadežev

PRIPRAVA

V misker dajte ovsene kosmiče, mleko, grški jogurt, chia semena, javorjev sirup, vanilijevo pasto, sol in cimet in zmiksajte v tekočo zmes.

Zmiksano tekočino prelijte v kozarček in za vsaj 2 uri ali do 4-5 dni postavite v hladilnik.

Kašo naslednje jutro vzemite iz hladilnika, malo premešajte, okrasite z arašidovim maslom, marmelado in čokoladnimi kapljicami in uživajte!