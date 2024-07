Država bo krila vse stroške, vključno z 29 urami praktičnega usposabljanja, potrebnih za pridobitev vozniškega izpita.

Na podlagi sporazuma o sodelovanju, sklenjenega z izbranimi institucijami, se bodo s 1. septembrom začeli tečaji cestnoprometne varnosti in prve pomoči. Praktično usposabljanje bo potekalo pod okriljem Ministrstva za obrambo.

Ni pa to prva pomoč Madžarske mladim pri opravljanju vozniškega izpita. Leta 2018 je vlada uvedla subvencijo v višini 65 evrov, ki je omogočila lažji dostop do vozniškega dovoljenja. V programu vladne pomoči je država subvencionirala in pomagala več kot 163 000 mladim.