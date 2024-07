Nizozemec je dobil novo priložnost, da rekordnim 20-kratnim prvakom povrne nekdanji sijaj.

Novica prihaja po špekulacijah, da bo odpuščen, ker je United lansko sezono končal na osmem mestu, najnižjem v zgodovini kluba.

»Če se ozremo na zadnji dve leti, se lahko s ponosom spominjamo dveh trofej in napredku, ki smo ga naredili, odkar sem se pridružil,« je povedal ten Hag.

»Je pa pred nami še veliko trdega dela, da dosežemo raven, ki jo pričakujemo od Manchester Uniteda, in osvojimo angleški in evropski naslov.«

»Z dvema pokaloma v preteklih dveh sezonah je Erik okrepil svoj sloves enega najuspešnejših trenerjev v evropskem nogometu,« je povedal športni direktor kluba Dan Ashworth.

Kljub osvojenima pokaloma so se rezultati in predstave dramatično poslabšali, čeprav so za nove okrepitve porabili skoraj pol milijarde evrov, odkar je Ten Hag prevzel vodenje kluba.