Novotny pravi, je trditev, da so cene hrane v Sloveniji nižje, statistično pravilna in da vanjo ni potrebno dvomiti. Naredili so primerjavo več kot 600 izdelkov, raziskava pa je trajala več mesecev.

»Lahko rečemo, da je inflacija še vedno pod nadzorom. Je pa rast cen tako na Hrvaškem kot tudi na celotnem področju evra dosegla vrh. Lahko pričakujemo, da se bo počasi umirila.«

Trend rasti bi lahko ustavil tudi kakšen nepričakovani šok, dodaja. »Lahko se namreč zgodi, da zaradi nestanovitnih vremenskih razmer pride do pomanjkanja hrane. Lahko tudi pričakujemo eskalacijo vojne v Ukrajini zaradi česar bodo cene energentov zrasle v nebo.«

»Hrvaška je fenomen, ki mu druge sosednje države niso podobne. To so regionalne razlike med cenami. Osijek in Dubrovnik sta kot dve skrajnosti, 1:3, če gledamo osnovno potrošniško košarico. Nobena država nima takšne razlike, kar govori o neenakomeren razvoj naših regij,« je poudaril.

Pravi, da ima Hrvaška tudi visoke davke na potrošnjo. »Če pogledamo sosednje države, je hrana brez izjeme pod 10-odstotnim DDV. Pri nas pa je nižje obdavčen le manjši del izdelkov.«

Na vprašanje, zakaj so cene v naših trgovskih verigah v primerjavi z Avstrijo ali Slovenijo višje, odgovarja, da je EU kot celota samozadostna, Hrvaška pa ni niti blizu in bo to težko dosegla. »Trditev, da smo samooskrbni ni realna, ker je struktura kmetijske proizvodnje nizko produktivna,« je še dodal za konec.