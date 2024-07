Kmalu bo izginotju je policija začela z iskanjem. Območje so preiskovali peš, s čolnom in pomočjo helikopterjev.

Majico pogrešane deklice so odkrili v sredo, krokodila, ki naj bi bil odgovoren za otrokovo smrt, pa še niso ujeli.

»To je uničujoča novica za družino, skupnost in vse, ki so sodelovali pri iskanju,« je dejala višja policistka Erica Gibson in dodala, da bo policija nudila podporo vsem prizadetim.

Policija je potrdila, da vidne poškodbe na otroku ustrezajo napadu krokodila.

Napadi krokodilov na severu Avstralije niso redkost. Tam živi veliko krokodilov, ki lahko zrastejo do šest metrov in občasno napadajo tudi ljudi, napadi pa so pogosto smrtonosni.