Siddharto bodo po novem sestavljali le še štirje člani, Primož Benko, Tomi Meglič, Boštjan Meglič in Jani Hace. Zapisali so, da so sodelovanje s Tomažem zaključili prijateljsko.

»Siddharta je v dosedanji sestavi ustvarila številne uspešnice in izvedla nepozabne koncerte, sedaj pa vstopa v novo obdobje glasbenega ustvarjanja in svojim zvestim oboževalcem obljublja nove glasbene poslastice. Tomaž Okroglič ostaja zavezan glasbi, a se bo na svoji novi poti posvetil tudi drugim področjem, ki ga zanimajo,« piše v sporočilu.

Boštjan Meglič in Tomaž Okroglič, foto: Jaka Gasar

Še pred dnevi so v nemškem Kölnu skupaj ogreli navijače pred tekmo z Anglijo, nato pa še na sprejemu na v Ljubljani.