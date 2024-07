Mesto Časiv Jar, v katerem je nekoč živelo okoli 12.000 ljudi, je približno deset kilometrov oddaljen od Bahmuta, ki ga je Rusija lani zavzela po eni najdaljših in najbolj krvavih bitk med vojno v Ukrajini. Oddaljeni kraj Časiv Jar je strateško ključen za obrambo še neokupiranega dela regije Doneck in še naprej ostaja glavni cilj ruskih generalov. Njegovo zavzetje bi namreč ruski vojski omogočilo nadaljnje napredovanje v regiji, zlasti proti bližnjima krajema Kostjantinivka in Kramatorsk.

Tiskovni predstavnik ukrajinske vojske Nazar Vološin je danes sporočil, da bi poskus ohranjanja nadzora nad okrožjem Kanal, kamor prodira ruska vojska, ogrožalo življenja njihovih vojakov. »Položaji naših branilcev so bili uničeni. Poveljstvo pa se je odločilo za umik na bolje zaščitene in pripravljene položaje,« je dodal.

Ruske sile so v začetku tedna že zavzele eno od okrožij v mestu Časiv Jar v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine, ki si jo je Moskva skupaj z regijami Lugansk, Herson in Zaporožje nezakonito priključila jeseni leta 2022.