Tamkajšnje oblasti so sporočile, da je monsunsko deževje v obeh državah prizadelo več kot tri milijone ljudi. V indijski zvezni državi Asam je v minulem dnevu umrlo osem ljudi, skupno število žrtev pa je naraslo že čez 50. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je poplavljenih približno 2800 vasi v tej zvezni državi.

Več kot 25.000 ljudi živi v začasnih zatočiščih v šolah, na stadionih in drugih zgradbah. V Bangladešu so poplave po podatkih agencije prizadele 1,8 milijona ljudi. Voda pa bi lahko v naslednjih treh dneh še narasla. V preteklem dnevu so narasle vode zahtevale eno življenje.

Our prayers go out to the families affected by devastating floods in India. pic.twitter.com/Zm4sXFPubc

Čeprav poplave, ki spremljajo vsakoletno monsunsko obdobje, v teh krajih niso redke, strokovnjaki opozarjajo, da je količina padavin, ki pade v tem času v zadnjih letih višja od povprečja, število ekstremnih vremenskih dogodkov pa se naj bi po njihovih napovedih še povečevalo.

Record Breaking Floods In India See Thousands Evacuated Brahmaputra saw a 33-yr high level recorded Sunday, with a red alert issued in Arunachal Pradesh, Assam & Meghalaya. Connectivity has been hit with roads washed away in some areas, especially in AP where the Assam Rifles… pic.twitter.com/839JN9ZY8k