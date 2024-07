Sodnik Mladen Radičević je na sojenju 27-letnemu bivšemu policistu Marku Smažilu do nadaljnjega izključil javnost. Hrvaški mediji so bili ob začetku današnje obravnave prisotni v dvorani, ko so obtoženega pripeljali iz pripora. Roke in noge je imel vklenjene. V dvorani ni bilo ne njegovih staršev ne staršev njegove žrtve, 21 let stare študentke Mihaele Berak, s katero naj bi se pred njeno nasilno smrtjo septembra lani krajši čas dobivala. Tako tožilstvo kot obramba sta se strinjala, da se vsaj zaenkrat s sojenja izključi javnost. Tako za zaščito žrtvine integritete kot dostojanstva obtoženega. Sodnik je temu prikimal. Na sojenju naj bi priče pripovedovale o določenih intimnih podrobnostih odnosa med dvojico.

Sojenje na sodišču v Osijeku se je začelo deset mesecev po nasilni smrti Mihaele, ki jo je Marko s službeno pištolo ustrelil pri sebi doma. Poznala sta se šele kak mesec, ona je bila dotlej večkrat na obisku v stanovanju. Policija je sicer sprva preiskovala zgolj sum povzročitve splošne nevarnosti in nepravilno ravnanje s službenim orožjem, saj je 27-letnik vztrajal, da se je dekle ustrelilo samo, ko je bil on v kopalnici. »Joj, v neprijetni situaciji sem ... Punca je prišla do mene, se igrala s pištolo in se ustrelila,« je bila prva policistova izjava, ko je poklical svojega šefa. »Na ogledu kraja dejanja je hitro postalo jasno, da ni bil samomor, ampak da jo je ustrelil on. Zgodaj zjutraj smo ga aretirali,« je po zaključku kriminalistične preiskave pojasnil vodja osješko-baranjske policijske uprave Ladislav Bece. Na neki točki je mladenič priznal, da jo je ustrelil, a po nesreči, med čiščenjem pištole.

Je bil obseden z njo?

Ali je tudi to laž, bodo ugotavljali na sojenju. Smažil naj bi namreč še pred prihodom kolegov premikal truplo, odstranil določene sledi in dokaze, se umil in očistil oblačila, opravil pa tudi več telefonskih klicev. Med njimi je bil tudi njegov šef, kar je v javnosti sprožilo ostre obtožbe, da je policija skušala zadevo prikriti oziroma pomagat kolegu. Policija je vse zanikala.

Družina in prijatelji ubite študentke prava so prepričani, da je Smažil Mihaelo ubil, ker ni hotela več biti z njim v zvezi. Mihaela naj bi eni od svojih prijateljic potožila, da je bil Marko do nje posesiven, obseden z njo, pa čeprav sta se poznala in družila šele kratek čas. Odgovore na številna vprašanja bo verjetno dal sodni postopek, v katerem mu sodijo zaradi uboja. Grozi mu najmanj pet let zapora. Smažil zaradi ponovitvene nevarnosti ostaja v priporu, v službi so ga že takoj po streljanju suspendirali, čaka ga še disciplinski postopek.