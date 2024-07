Okoli enajste ure v torek zvečer je moški v restavraciji v centru Ljubljane gostji ukradel torbico in v družbi še ene osebe zbežal. Natakar je stekel za njima, moški pa je potem torbico odvrgel. Na kraj je prispelo več policistov, ki so kmalu prijeli 35-letnega Tunizijca in mu za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost. Preiskava suma tatvine se nadaljuje, o ugotovitvah bodo obvestili tožilstvo. Policija se občanom, ki so pomagali najti in prijeti osumljenega, zahvaljuje za pozornost in pomoč. Sicer pa ljudi opozarja na razširjenost žeparstva in zvijače nepridipravov.

Ujel ju je policist

Nekaj ur kasneje, v soboto okoli devete ure zjutraj pa sta moška iz trgovine na območju ljubljanskih Most odnesla več artiklov in peš pobegnila. Na srečo (a njuno žalost) je bil v bližini policist, ki sicer ni bil v službi, in je stekel za njima. Osumljenca sta že vmes odvrgla vse ukradene stvari, policist pa je uspel oba ujeti in pridržat do prihoda sodelavcev. Med prijetjem sta mu tako 28-letni kot 19-letni osumljenec grozila, tudi njima pa so za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost. Sumijo ju drzne tatvine in preprečitve uradnega dejanja.