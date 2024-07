Množični pretep na prireditvi v Vitanju 4. maja letos sta okoli druge ure ponoči spodbudila moška, ki sta se stepla. Varnostniki so ju skušali pomiriti, pri tem pa se je v pretep vključilo še več obiskovalcev, skupno okoli 30. »Varnostniki, ki so poskušali vzpostaviti javni red in mir, so med posredovanjem odrinili eno od obiskovalk, zaradi česar je posledično več obiskovalcev s silo poskušalo varnostnikom preprečiti izvedbo ukrepov. V množični kršitvi javnega reda in miru je bilo lažje poškodovanih enajst obiskovalcev prireditve,« so po zaključku preiskave sporočili s celjske policijske uprave.

Ovadili več varnostnikov in rediteljev

Varnostniki so uporabili plinski razpršilec, več ljudi je potrebovalo zdravniško pomoč, so že takrat pojasnili na policiji. »Pri presoji izvedenih ukrepov varnostnikov smo ugotovili, da so nekateri varnostniki, ki so zoper posamezne udeležence javne prireditve uporabili določene ukrepe, le te izvedli v nasprotju z določili Zakona o zasebnem varovanju, torej nezakonito in nestrokovno, kar je bilo potrjeno z izjavami prič na kraju in javno objavljenimi posnetki,« navajajo na PU Celje. Zaradi suma nasilništva in lahke telesne poškodbe bodo zato kazensko ovadili dva varnostnika in pet rediteljev.

Proti organizatorju in soorganizatorju prireditve, imetniku licence in še trem varnostnikom pa so na podlagi dokazov, posnetkov in zbranih obvestil uvedli več postopkov o prekršku. Policija je o zaključku kriminalistične preiskave in njenih ugotovitvah obvestila pristojne inšpekcije in notranje ministrstvo, ki je pristojno na področju zasebnega varovanja.

Preberite še: Obiskovalci dogodka: varnostna služba je ravnala nasilno

Moška, ki sta s pretepom vzbudila nadaljnje dogodke, bo policija ovadila zaradi suma lahke telesne poškodbe. O za zdaj še neznanih storilcih, ki so bili udeleženi v množični kršitvi javnega reda in miru, policija še zbira obvestila.

Preberite še: O nasilnih varnostnikih tudi inšpektorat