Policisti so na območju Policijske uprave Maribor nadzor izvajali med 17. in 30. junijem. Kot so sporočili, so se za poostren nadzor odločili, da bi vplivali na zmanjšanje deleža povzročiteljev prometnih nesreč, ki so pod vplivom alkohola, prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi ter na število prometnih nesreč zaradi tovrstnih dejavnikov.

V tem obdobju so z alkotestom preizkusili 3.472 voznikov. Pri 109 so ugotovili povečano stopnjo alkohola v krvi, pri treh voznikih pa so zaznali vožnjo pod vplivom prepovedanih drog ali drugih psihoaktivnih snovi.

Pri 74 voznikih je koncentracija znašala do 0,52 mg alkohola na liter izdihanega zraka, pri 34 voznikih nad 0.52 mg alkohola na liter izdihanega zraka, en voznik pa je odklonil preizkus alkoholiziranosti. Policisti so zoper štiri voznike zaradi vožnje pod vplivom alkohola s koncentracijo nad 0,52 mg alkohola na liter izdihanega zraka odredili tudi pridržanje.