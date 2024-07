Po napovedi metereologov bo rahel dež, ki je ponoči zajel praktično vso področje Slovenije, čez dan povsod ponehal. Postopno pa se bo začelo jasniti. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 16, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj.

Vremenoslovci podobno vreme napovedujejo tudi za sosednje pokrajine. Danes bo sprva precej oblačno s kakšno kapljo dežja, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Ob severnem Jadranu bo prehodno zapihala šibka burja. Tudi tam bo jutri precej jasno in topleje.

Med vikendom nas čaka jasno in sončno vreme. Pihal bo jugozahodni veter, temperature pa lahko čez dan presežejo 30 stopinj Celzija.