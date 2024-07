Z Jamajke doslej niso poročali o žrtvah ali večji škodi. Kot je sporočil ameriški Nacionalni center za orkane, je bilo zaradi poplav ali podrtih dreves blokiranih več cest. Hitrost vetra v središču orkana pa je bila okoli 215 kilometrov na uro. Predsednik vlade Andrew Holness, ki je včeraj čez dan razglasil policijsko uro, pa je povedal, da so v zasilnih zavetiščih namestili skoraj 500 ljudi.

Orkan naj bi danes zvečer nekoliko oslabljen dosegel vzhodno obalo mehiškega polotoka Jukatan. Oblasti v Mehiki so se na prihod orkana pripravile, kot so sporočile pa pričakujejo, da bo najhuje v območju med znanim turističnim središčem Tulum in mestom Felipe Carrillo Puerto.

Was watching a live stream of Hurricane Beryl in #Jamaica and I wasn't expecting to see this... pic.twitter.com/Wf2Qoez16e — Haron Forteau 🇬🇩 (@haron_f) July 4, 2024

Oblasti so prebivalce na nevarnost prihajajočega orkana opozorile tudi v Teksasu. Meteorologi napovedujejo, da bo orkan do tja pričel ob koncu tedna.

WATCH: The eye of CAT 4 Hurricane #Beryl is now precariously close to the south shore of Jamaica. Maximum sustained winds are currently set at 140 mph. Seen below, a high resolution loop of the last 90 minutes from GOES East with a false color layer to highlight the eye. Scary… pic.twitter.com/hb0TxBskRz — Eric Snitil (@EricSnitilWx) July 3, 2024

Orkan Beryl je v ponedeljek povzročil razdejanje na jugovzhodnih karibskih otokih, ki pripadata Grenadi. Po podatkih nacionalne agencije za obvladovanje naravnih nesreč na Grenadi je bilo na obeh otokih poškodovanih ali uničenih 98 odstotkov stavb. Podrta so bila številna drevesa in električni drogovi, ostali so brez dostopa do elektrike, vode in mobilnega signala.Močno je bil prizadet tudi otok Union s približno 5000 prebivalci, ki pripada otoški državi Sveti Vincent in Grenadine, kjer je bilo poškodovane približno 90 odstotkov vse infrastrukture.