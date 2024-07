Otočani v Angliji, Škotski, Walesu in na Severnem Irskem bodo danes od sedmih zjutraj do desetih zvečer v 650 volilnih okrožjih izbrali svojega zastopnika v poslanski zbornici britanskega parlamenta. Zdi se, da bo tokrat odločilna ali vsaj izjemno pomembna volilna udeležba. Vladajoči konservativci delajo vse za to, da bi bila čim manjša. Registriranih volilcev je 46.560.452, daleč največ v Angliji, kjer jih je 38.889.429. Na Škotskem jih je dobre štiri milijone, v Walesu 2,3 milijona in na Severnem Irskem nekaj več kot 1,3 milijona.

Prvič bo treba pokazati dokument

Ker se je tako odločila Sunakova konservativna vlada, bodo morali prvič v zgodovini na voliščih pokazati osebni dokument s fotografijo – potni list, vozniško dovoljenje in podobno, saj Britanci nimajo in nočejo imeti osebnih izkaznic, ker večina živi z utvaro, da jih to varuje pred vladnim velikim bratom. To utegne vplivati na manjšo volilno udeležbo, ki si jo želijo konservativci. Na zadnjih volitvah, decembra 2019, na katerih je konservativna stranka zmagala četrtič zapored, je bila volilna udeležba razmeroma visoka, 67,3-odstotna.

Konservativci, soočeni z okoli 20 odstotnimi točkami zaostanka za laburisti v raziskavah javnega mnenja, so ob koncu šesttedenske volilne kampanje posegli po nenavadni taktiki obupancev, ki vnaprej priznavajo ogromen poraz, da bi čim več laburističnih volilcev ostalo doma. Celo eden od ministrov vlade premierja Rishija Sunaka, Mel Stride, in ena od njegovih nekdanjih ministric Suella Braverman sta dan pred volitvami ocenila, da vse kaže na zgodovinski poraz konservativcev in največjo parlamentarno večino ter desetletno vladavino laburistov. Vodja laburistov Keir Starmer, po zelo dolgem času prvi politik, ki je pred prihodom na Downing Street 10 (in ne po odhodu z njega) dobil viteški naslov sir, je konservativce včeraj obtožil, da poskušajo odvrniti laburistične volilce od odhoda na volišča.

V zadnjem hipu se je prikazal še Johnson

Z današnjim dnem se tudi končuje najbolj nenavadna šesttedenska volilna kampanja, v kateri poskušajo konservativci z domnevno vdajo preprečiti zgodovinski poraz in razcep v stranki, ki so ga preprečili brexitski referendum, njegov izid in britanski odhod iz EU. Z izjemo Sunaka, ki še edini poskuša zveneti kot optimist, moledujejo Otočane, naj ne glasujejo za laburistično supervečino.

Dokaz tega, kako zelo je konservativcev strah današnjih volitev, je bil presenetljivi pozni pojav do nedavna užaljenega Borisa Johnsona v kampanji. Kot vedno nepočesani najbolj znani otoški blondinec se je pojavil med aktivisti konservativne stranke, ki so vzklikali njegovo ime. Na pomoč naj bi ga poklical Sunak, ki je zelo aktivno sodeloval pri Johnsonovem padcu z oblasti. »Nihče med nami ne more obsedeti, medtem ko se laburistična vlada pripravlja, da bo uporabila macolsko večino, da bi uničila toliko tega, kar smo dosegli,« je dejal Johnson, ki je priznal, da so nekateri morda presenečeni, ko ga vidijo v kampanji. Bil naj bi vesel, da ga je Sunak prosil za pomoč. »Seveda nisem mogel reči ne,« je samovšečno dodal Johnson. James O'Brian, eden od najbolj znanih kritikov Johnsona in brexita, je ocenil, da je s tem nastopom zabil žebelj v konservativno krsto.

Medtem oba, napovedana rekorderski poraženec Sunak in rekorderski zmagovalec Starmer, poudarjata, da bo danes pomemben vsak glas. Sunak ni omenil Johnsonove presenetljive vrnitve, Starmer pa je dejal, da ga niti malo ne skrbi, da si želijo konservativci tik pred zdajci »pomagati z arhitektom kaosa in razkolov zadnjih štirinajst let«. Med 4500 poslanskimi kandidati, med katerimi je tudi veliko posebnežev, je tudi AI Steve, ki upa, da bo prvi z umetno inteligenco ustvarjeni poslanec.

Zakaj so volitve v četrtek? Med številnimi britanskimi posebnostmi je tudi ta, da so že od leta 1918, ko so sprejeli zakon, da morajo volitve trajati samo en dan, te vedno ob četrtkih. Zakaj? Predvsem zaradi alkohola. Volitve ob petkih so odpisali, ker so bili nekoč delavci plačani ob petkih in so se ga tako napili, da so pozabili na volitve ali podlegli vplivu lastnikov pubov in malih pivovarn, ki so bili skoraj vsi konservativci. V soboto bi lahko na njihov volilni glas vplival maček, v nedeljo pa župnik. Četrtek naj bi bil najboljši dan za volitve tudi zato, ker je bil tradicionalni nakupovalni dan, ko so bili Otočani najbližje voliščem, ki so bila vedno v mestnih nakupovalnih središčih. Poleg tega so v preteklosti podjetja in trgovine ob četrtkih zaprli nekaj ur prej in so zato imeli volilci več časa za obisk volišč.