Na Štajerskem je nekaj sijajnih sobotno-nedeljskih kulinaričnih postojank, pri katerih so kosila in večerje zgolj del ponudbe. Na vrhu so Firbas, Kovačnik in Kovačnikov sosed Baron. O ekološki kmetiji bi lahko veliko govorili, a se bomo zadovoljili zgolj z osnovnimi poudarki, potem pa se bomo lotili kosila, ki ga pripravljajo skoraj izključno s svojimi pridelki in sestavinami.

Na kmetijo pri Baronu, ki jo upravlja družina Uranjek, smo se dolgo odpravljali, običajno ob koncu tedna kmetija poka po šivih, pred kratkim pa nam je vendarle uspelo dobiti mizo za tri. Na pomladno ali že kar poletno zelenem vrtu je malce pihalo, a se je veter počasi umirjal in z nami so ostali zvoki živalstva, ki bolj ali manj odprto biva med gredami, njivami ter različnimi rožnimi in zeliščnimi vrtovi ter otroškimi igrišči. Različni debeli pujsi, koze, zajci, kokoške s tremi rahlo prehlajenimi petelini, ovce, krave s telički in, jasno, race tekačice, ki v strnjenih vrstah napadajo polže. V glavni vlogi je kričavi pav, v ozadju se skrivajo mačke z nekaj tednov starimi potomci, za varnost skrbi umirjen, od starosti že utrujen pes, ki se po besedah gospodarja včasih še vedno poda v naravo.

Primerno za ekskurzije, bi lahko rekli, naša naloga pa je bila predvsem povezana s poznim kosilom na kmetiji, ki na nadmorski višini 700 metrov obsega okoli 18 hektarov ozemlja. Pravzaprav doma pridelajo vse razen vina. Točijo soliden, zelo piten, polsuh souvignier gris, ki ga ponujajo kot hišno vino, zanje pa ga prideluje klet Valentan iz Vodol. Ta na kmetiji prodaja tudi druga svoja ekološka vina, na svojem mestu so še vina iz kleti Bračko.

Za začetek, da se odpre tek, so postregli žganja z aronijo, koprivo in meto, ki so podprla svinjski jezik z vloženim cvetom čemaža na pirinem kruhu z zaseko. Za svežino je poskrbela le rahlo okisana solata kolerabe, korenja in komarčka v bučnem olju.

Svinjski jezik na kruhu z zaseko ter solata kolerabe, korenja in komarčka Foto: Miha First

Kot smo videli tudi kasneje, pri Baronovih jedi ne solijo preveč in celo v dveh velikih jušnikih sta bili malo manj slani juhi, kot smo navajeni. A niti goveji juhi s palačinkami in njeni čemaževi prijateljici s kruhovimi kockami ni bilo kaj očitati, razen tega, da sta bili porciji veliko bližje osmim kot trem osebam.

Nekaj bolj obvladljiva je bila v vinu kuhana govedina, ki jo potresejo s sušenimi bezgovimi jagodami. Menda gre za staro zgodovinsko rimsko jed, v kateri sodelujejo še pirina polenta z mladim sirom, korenjem v medu z materino dušico in sladkimi tepkami.

Govedina, kuhana v vinu, pirina polenta, korenje v medu in tepke Foto: Miha First

Po malce avtorski predjedi je sprenevedanja konec. Na mizo prinesejo pladenj z ocvrtim piščancem, rebrci in pečenko krškopoljca, v skladu s sodobnimi trendi meso spremlja res bogata serija prilog: mešana solata, v kateri briljira zelje s fižolom, narastek z blitvo in skuto, gratiniran ohrovt, rdeča pesa z malinovim sokom in hrenom, pražen krompir, brokoli in cvetača ter domači rezanci s šparglji. Nedvomno pojedina, ki ne govori v prid konkurenci, ki meni, da je treba gostilne obiskovati zaradi miniaturnih izumov.

Glavne jedi Foto: Miha First

In tudi štajerska gibanica (skutna s kvašenim testom) je bila ena večjih svoje vrste. Sicer pa, če komu ni dovolj hrane, če bi domov odnesel še kak priboljšek, imajo tudi trgovino, iz katere sta z nami odšli pohorska bunka in domača marmelada. x

