Po podatkih, zbranih do 25. junija, se je letos na slovenskih cestah zgodilo 1858 prometnih nesreč s pobegom. V Kočevju je voznik skuterja trčil v peško in nato brez ustavljanja odpeljal, smo poročali pred dnevi. Peška je bila hudo poškodovana. Policisti so prek medijev iskali voznico, ki je bila zunaj naselja Šikole udeležena v nesreči, v kateri je bil lažje poškodovan kolesar. V naselju Biserjane na območju Murske Sobote je voznik prehiteval kolesarja in mu zaprl pot, tako da je padel po cesti. Voznik je lažje poškodovanega pustil brez pomoči. Nekaj dni pred tem je na območju Trebnjega voznik zadel mladoletno kolesarko, ki je bila tudi lažje poškodovana. Nekaj ur pozneje je policistom uspelo izslediti lastnika vozila, nato pa tudi 22-letnika, ki je povzročil nesrečo.

Sredi junija so iz izolske bolnišnice obvestili policijo, da zdravijo 15-letnika, poškodovanega v prometni nesreči. Med vožnjo s kolesom je predenj iz stranske ceste zapeljal voznik avta. Fant je padel in se lažje poškodoval, voznik pa odpeljal naprej. Še kak dan prej so policisti poročali o nesreči na cesti Škofja Loka–Brode. Tridesetletni voznik je v ovinku zaradi prehitre vožnje trčil v avto, ki je pripeljal nasproti, nato pa odpeljal. Pozneje se je vrnil; alkotest mu je pokazal 1,21 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka (2,4 promila). Ker je trdil, da je pil po nesreči, so ga poslali na strokovni pregled. Kakšen je bil rezultat, policija ni sporočila.

Alkohol je bil posredi tudi v nesreči, ki se je pred dnevi zgodila v Češči vasi na območju PU Novo mesto. Voznik je zapeljal s ceste, avto se je prevrnil, voznik pa pobegnil, ne da bi pomagal poškodovanemu sopotniku. Policisti so ga izsledili v naselju Brezje. Petindvajsetletnik je bil prav tako lažje poškodovan, v krvi je imel 1,2 promila.

Pred dnevi se je iz bolnišnične postelje prek družbenih omrežij oglasila tudi hudo poškodovana televizijska voditeljica Katarina Braniselj, ki jo je med kolesarjenjem med Spodnjim Brnikom in Vodicami zbil motorist in pobegnil, ne da bi ji pomagal.

Nekateri načrtno, drugi impulzivno

Omamljenost, torej vožnja pod vplivom alkohola ali drog, in vožnja brez vozniškega dovoljenja sta najpogostejša razloga za pobeg. Policija navaja tudi strah pred kaznijo, da povzročitelj sploh ni zaznal trčenja in podobno. Nekateri to storijo zavestno in načrtno, drugi impulzivno pod vplivom šoka ali močnih čustev, je pred časom za Dnevnik povedala klinična psihologinja Ivna Bulić. V splošnem pa bodo bolj verjetno pobegnili ljudje, ki so bolj sebični, manj odgovorni ali bolj pripravljeni kršiti ustaljena pravila, norme in zakone. Lahko da se storilec želi izogniti odgovornosti, morda je bil že prej v prekršku ali je storil kaznivo dejanje, recimo zaradi alkohola, prehitre vožnje, vožnje brez izpita, lahko da se želi izogniti kazenskim točkam, stroškom, ohraniti ugled, pa morebitne razloge našteva psiholog Marko Polič. Vsekakor je takšno ravnanje, sploh če gre za hujšo nesrečo, po njegovem mnenju zavržno, nemoralno in egoistično, brez empatije do žrtev. Kajti vozniška zrelost in kultura se kažeta tudi v prevzemanju odgovornosti za posledice.

Čim več podatkov

Na vprašanje, ali se morda ponoči zgodi več takšnih nesreč kot sicer, policija odgovarja nikalno. Še vedno se največ nesreč zgodi v svetlem delu dneva, kar velja tudi za nesreče s pobegom. Podatkov, koliko pobeglih se naknadno samih javi policiji, ne zbira. Kako pa poteka iskanje? Policisti poskušajo dobiti čim več informacij o nesreči od morebitnih prič, preverjajo posnetke nadzornih kamer, če so v bližini, prav tako servisne delavnice in podobno. Analizirajo odpadle delce na kraju nesreče, da bi dobili čim več podatkov o vozilih in osebah. Včasih prek medijev pozovejo ljudi, če imajo kako koristno informacijo.

Kot oškodovanci ali priče jim bomo najbolj pomagali, če si bomo čim bolj zapomnili vozilo in voznika oziroma povzročitelja ter druge osebe, ki so se znašle na kraju nesreče. Pa tudi, kdaj se je zgodila nesreča in kakšno je bilo gibanje povzročitelja. V času pametnih telefonov je priporočljivo, da oškodovanec vozilo povzročitelja fotografira, svetuje policija.

Zagrožene kazni Če udeleženec v nesreči takoj po tistem, ko se je zgodila, kraj nesreče zapusti in svojih podatkov ne posreduje osebi, ki ji je bila povzročena škoda, se to šteje za pobeg. Če gre za pobeg s kraja nesreče z gmotno škodo, globa znaša 500 evrov, če gre za nesrečo s telesnimi poškodbami ali smrtjo, pa 1200 evrov in 18 kazenskih točk. V primeru kaznivega dejanja se povzročitelja, ki poškodovanega pusti brez pomoči, kaznuje z zaporom do enega leta. Če gre za opustitev pomoči, ki ima za posledico hudo poškodbo ali smrt, pa je zagrožena kazen od tri mesece do pet let zapora.