Kmetom ugodili pri obdavčitvi plačil OMD, omejitve voženj traktoristom ostajajo

Do včeraj je bilo mogoče oddati pripombe k predlaganim spremembam davčne zakonodaje. Ministrstvo za finance je sledilo eni ključnih stavkovnih zahtev kmetov in je v osnutku novele zakona o dohodnini predlagalo izvzetje plačil OMD iz obdavčitve. Nezadovoljstvo kmetov zaradi prepovedi vožnje s traktorji po nekaterih javnih cestah pa ostaja. Prepoved velja tudi na novem odseku državne ceste med Kranjem in Preddvorom.