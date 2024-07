Ljubljanska županja

Na zadnji, sicer zaradi Magnifica tako razvpiti seji mestnega sveta Mestne občine Ljubljana so obravnavali tudi kadrovske zadeve. Med drugim so za pet let brez razprave ponovno potrdili Darka Brleka kot direktorja Festivala Ljubljana. A najzanimivejše je bilo imenovanje članov sveta območne enote Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Ljubljana, ko je ena izmed mestnih svetnic opazila, da je pod predlogom podpisana županja.