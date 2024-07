Ko je kapetan slovenske košarkarske reprezentance Luka Dončić po težkem porazu proti Hrvaški na prvi tekmi kvalifikacijskega turnirja za olimpijske igre v roke prejel list s statistiko, je deloval pretresen. »Predvsem me je šokiral slab met, ki sem ga imel. Moram igrati precej bolje. Tekmo sem odprl brez energije in imel težave. Kot vodja ekipe si česa takšnega ne smem privoščiti, tudi zato ne, ker sem si zdaj nabral v karieri že kar nekaj izkušenj,« je razlagal eden najboljših košarkarjev na svetu, ki tako prepričljivih porazov v dresu z državnim grbom ni doživel veliko. S soigralci se mora hitro zbrati, sicer bo sanj o drugem nastopu na olimpijskih igrah hitro konec. Poraz Hrvaške proti izjemno borbeni Novi Zelandiji je za Slovenijo dodatno zapletel stvari. Če želijo izbranci selektorja Aleksandra Sekulića do drugega mesta v skupini A in polfinala, potem morajo jutri ob 16.30 Novo Zelandijo ugnati z vsaj desetimi točkami razlike. Zmaga za vsaj 29 točk pa jim prinaša prvo mesto v skupini.

Nemoč proti Hrvaški skrbi Sekulića

Čeprav obramba v zadnjih letih nikoli ni bila zaščitni znak slovenske reprezentance, je bila vseeno redko tako porozna kot v torek proti Hrvaški. Dobro pripravljeni nasprotnik je točno vedel, kje in kako lahko rani izbrance selektorja Aleksandra Sekulića, medtem ko je Slovenija delovala kot moštvo brez načrta. Čeprav so igralci poudarjali, da zaradi dolgoletnega skupnega igranja ne rabijo veliko časa za uigravanje, pa so nekatere stvari vseeno bodle v oči. V prvi vrsti dejstvo, da je za Dončićem resnično naporna sezona, ki mu je pobrala moč in energijo. 25-letni Ljubljančan je navzlic vsemu prišel do trojnega dvojčka, a so bili številni meti, ki jih navadno zadeva, tokrat prekratki ali pa so se žoge odkotalile z obroča. Naturalizacijo Josha Neba so v Košarkarski zvezi Slovenije izpeljali z najboljšimi nameni, a je očitno, da se Američan v nekaj dnevih (še) ni ujel s soigralci. Kot je tudi očitno, da sta poškodbi kolen pri Edu Muriću in Vlatku Čančarju pustili posledice in da bosta oba potrebovala še nekaj časa, da bosta ujela stari formi.

Ko k vsemu temu dodamo še neprepričljivo vodenje s klopi, je bila posledica visok poraz proti Hrvaški. »Po takšni tekmi ne moreš biti zadovoljen z ničemer. Najbolj me je zmotilo to, da nismo našli načina, kako reagirati in ustaviti padce, ki smo jih imeli. Namesto da bi se dvignili, smo padli še globlje. To je pokazalo našo nemoč in to me skrbi. Lahko rečemo, da nam ni stekel napad, a izgovora za tako slabo obrambo enostavno ni,« je razpredal Aleksander Sekulić, podobno mnenje pa je delil tudi Klemen Prepelič: »Dobro moramo analizirati zadeve in priti do vzroka, zakaj je imela Hrvaška več energije od nas. Pogledati si moramo v obraz, naliti čistega vina in se odločiti, če želimo narediti nekaj več. Predstava proti Hrvaški je prižgala vse alarme.«

Pozor na fanatično borbenost Nove Zelandije

Čeprav je bila zaušnica boleča, pa časa za objokovanje ni. Trenerski štab mora v kratkem času najti rešitve in pripraviti ustrezen načrt. »Vemo, da premoremo veliko več znanja, energije in borbenosti, kot smo pokazali proti Hrvaški. Poraz boli, a treba je gledati naprej. Mrtvi se štejejo na koncu. Vemo, kaj moramo narediti, da pridemo do želenega cilja. Proti Novi Zelandiji moramo od prve minute odločno kreniti na zmago,« je jasen Luka Dončić. Nova Zelandija je danes s fanatično borbenostjo presenetila utrujeno Hrvaško, zato je pred Slovenijo izredno zahtevna naloga. »Dan premora moramo izkoristiti za počitek in dobro pripravo, da bomo proti Novi Zelandiji na igrišče vsi prišli s povsem drugačno energijo,« pa je jasen Sekulić.