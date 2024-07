Branilec naslova wimbledonskega zmagovalca, španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz, nadaljuje z odličnimi igrami. Letošnji zmagovalec Rolanda Garrosa je v drugem krogu v Londonu s 7:6 (5), 6:2, 6:2 prepričljivo ugnal Avstralca Aleksandra Vukića ter napovedal, da ga zanima nova wimbledonska krona. Svoje delo je prepričljivo opravila tudi Američanka Coco Gauff, ki je bila s 6:2, 6:1 boljša od Romunke Ance Todoni. Domače ljubitelje tenisa je razveselila nekdanja zmagovalka OP ZDA Emma Raducanu (135. na svetovni lestvici), ki je kar s 6:1, 6:2 nadigrala Belgijko Elise Mertens (33.). Za manjše presenečenje je poskrbela Američanka Emma Navarro, ki je bila natanko po eni uri igre s 6:4, 6:1 boljša od Japonke Naomi Osaka.

Največ medijske pozornosti pred začetkom letošnjega Wimbledona je požel Novak Đoković. Nastop sedemkratnega zmagovalca najprestižnejšega teniškega turnirja je bil pod vprašajem, saj je imel 5. junija operacijo desnega kolena. Številka 2 svetovnega tenisa, odkar ga je po Rolandu Garrosu z mesta številke 1 izpodrinil Italijan Jannik Sinner, je imel veliko težav sam s sabo. Slab mesec tekmovalnega premora, ki ga je posvetil rehabilitaciji, je bil za Srba zelo stresen, kot je večkrat poudaril. Proti Vitu Koprivi, češkemu tekmecu uvodnega kroga, se ni opekel. Bil je zbran ves dvoboj, odlično serviral, saj Čeh ni imel niti ene priložnosti za odvzem servisa, Koprivi pa je v slabih dveh urah prepustil vsega pet iger.

Zanimivost dvoboja je bila, da je v Đokovićevi loži sedel najboljši igralec snukerja vseh časov Ronnie O'Sullivan, ki na Otoku uživa zvezdniški status. »Kot otrok sem gledal veliko dvobojev, ko je igral Ronnie ter se navduševal nad njegovo briljantnostjo in še bolj odločnostjo. Drugih dvobojev za razliko od očeta, ki je velik ljubitelj snukerja, nisem spremljal. Ronnie je izjemen človek in počaščen sem, da si je s hčerko ogledal moj dvoboj,« se je legendi snukerja priklonil Novak Đoković ter dodal: »Med dvobojem sem skušal čim manj razmišljati o kolenu ter se osredotočati na igro. To mi je dobro uspelo. Upam, da bom v tem slogu tudi nadaljeval.« Žreb je zaenkrat do Srba prizanesljiv, saj ga bo jutri na drugi strani mreže čakal britanski povabljenec Jacob Fearnley.

Uvodni wimbledonski dnevi so poskrbeli za eno večjih senzacij zadnjih let, saj je že v prvem krogu izpadla lanska zmagovalka Marketa Vondroušova. Čehinjo je s 6:4, 6:2 premagala Španka Jessica Bouzas Maneiro. Ob odpovedi Belorusinje Arine Sabalenka delnice za končno zmago rastejo Kazahstanki Jeleni Ribakini. Predlanska zmagovalka se bo v dvoboju drugega kroga jutri pomerila proti Nemki Lauri Siegemund.