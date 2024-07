Kako bi izbrali drugega kandidata?

Biden je na letošnjih strankarskih volitvah, ki so potekale v vseh zveznih državah, osvojil skoraj vse od približno 3900 delegatov stranke. Ti so zdaj zavezani podpreti Bidna na konvenciji stranke, ki bo od 19. do 22. avgusta v Chicagu, ko bodo demokrati formalno volili svojega predsedniškega kandidata. Če bi Biden iz tekme izstopil, pa bi bili delegati te zaveze razrešeni. Za njihovo podporo bi se potem potegovali novi kandidati, glasovanje na konvenciji pa bi potekalo, dokler kdo ne bi dobil večine. To bi bila tako imenovana odprta konvencija, kakršne ni bilo že skoraj tri četrt stoletja, saj je zmagovalec vedno znan vnaprej.

Pričakovati bi sicer bilo, da bi Biden, nacionalni odbor stranke in drugi vplivneži v njej poskusili vnaprej pripraviti teren in podporo enemu kandidatu, da se konvencija ne bi iz odprte spremenila v kaotično. Če nihče ne bi dobil večine v prvem krogu glasovanja, bi se izvoljenim delegatom v naslednjih krogih pridružilo še približno 700 superdelegatov. To so veljaki stranke, ki lahko podprejo, kogar koli hočejo, in tudi tako vplivajo na izid.

Obstaja pa še ena zanka za demokrate. Zvezna država Ohio postavlja pogoj, da stranke nominirajo predsedniškega kandidata najkasneje 90 dni pred volitvami (to je 7. avgust), sicer njihovega imena ne zapiše na glasovnico. Zato demokrati zdaj načrtujejo, da bodo delegati Bidna pred tem datumom formalno imenovali virtualno, na konvenciji pa še ceremonialno. Če pa bi odstopil, bi bili pred dilemo – ali tudi novega kandidata izbrati virtualno (in v primeru odprte konvencije ni čisto jasno, kako bi to izpeljali) ali pa žrtvovati Ohio, tako da imena kandidata na glasovnici ne bi bilo. Trump je tam sicer dvakrat zmagal in verjetno bo v vsakem primeru tudi letos. Toda če demokrati ne bi imeli predsedniškega kandidata na glasovnici, bi to lahko vplivalo na udeležbo in zmanjšalo možnosti njihovih kandidatov za kongres in senat. To pa bi jih lahko stalo celo večino v senatu, saj bo bitka zanjo zelo tesna, pomembna bo vsaka tekma, njihovemu senatorju iz Ohia Sherrodu Brownu pa republikanski tekmec precej tesno diha za ovratnik.