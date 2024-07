Pred zadnjo tekmo osmine finala je bila v vlogi favorita avstrijska izbrana vrsta, ki je v skupini D osvojila prvo mesto pred Francijo, Nizozemsko in Poljsko. Toda s šestimi točkami, kolikor so jih imeli Avstrijci, ki so izgubili s Francozi, so se v osmino finala uvrstili tudi Turki, ki so v skupini F visoko (0:3) izgubili s Portugalsko, premagali pa so Gruzijo in Češko.

Že v svojem prvem napadu so Turki, ki jih od septembra lani vodi Italijan Vincenzo Montella, avstrijske navijače zavili v črno, kajti po kotu, ki ga je izvedel Güler, je Demiral v 57. sekundi tekme premagal nemočnega Patricka Pentza. Gol 26-letnega turškega branilca, ki je do zdaj večji del svoje kariere igral v Italiji (Juventus, Atalanta), lani pa je odšel v Al-Ahli iz Savdske Arabije, je bil drugi najhitrejši v zgodovini evropskih prvenstev. Hitreje od njega je nasprotnikovega vratarja premagal Albanec Nedim Bajrami, ki je v prvem krogu potreboval le 23 sekund, da je načel mrežo Gianluigija Donnarumme, vratarja italijanske reprezentance.

Čudežni deček znova odličen

Za razliko od Albanije, ki je na koncu morala priznati premoč zdaj že nekdanjih evropskih prvakov, so Turki svoje vodstvo po novem golu Demirala podvojili po dvanajstih minutah igre v drugem polčasu. Spet je kot izvedel turški čudežni deček Güler, ki je v minuli sezoni iz Fenerbahčeja prestopil v madridski Real, za katerega je v desetih tekmah v La Ligi dosegel šest golov. Z odlično podajo je našel Demirala, ki se je do tekme z Avstrijo v 47. tekmah le dvakrat vpisal med strelce. Ob tem je postal prvi branilec, ki je v izločilnih bojih na evropskih prvenstvih dosegel dva gola. »To je bila moja prva asistenca v reprezentanci, vendar je to popolnoma nepomemben podatek. Najpomembnejša je bila naša zmaga,« je bil s svojim učinkom zadovoljen Arda Güler, eden od dveh turških najstnikov, ki sta proti Avstriji začela tekmo. Drugi je bil v Nemčiji rojeni Kenan Yildiz, sicer igralec Juventusa, ki pa se za razliko od vezista Reala na tem prvenstvu še ni vpisal med strelce. Güler je bil strelec enega od treh turških golov proti Gruziji.

Čeprav je sredi drugega polčasa Michael Gregoritsch, tudi ta gol je padel po kotu, s stotim golom na letošnjem EP le uspel premagati Günoka, je bilo to vse, kar je Avstrijcem uspelo na tej tekmi. Izbranci nemškega trenerja Ralfa Rangnicka so si priigrali nekaj lepih priložnosti, vendar se izid ni več menjal. Z eno najlepših obramb prvenstva se je v sodnikovem podaljšku izkazal izkušeni 35-letni Günok, ki je na čudežen način zaustavil strel z glavo Christopha Baumgartnerja, v začetku drugega polčasa pa je vratar Bešiktaša zaustavil še strel avstrijskega kapetana Marka Arnautovića.

Težav z ekipnim duhom je konec

»V prvih tekmah skupinskega dela EP smo še imeli nekaj težav z ekipnim duhom, ki je proti Avstriji deloval od prve do zadnje minute. Mislim, da je bilo prav to odločilno. Pred 16. leti se je turška reprezentanca uvrstila v polfinale, kar bo naš naslednji cilj. Nizozemska je v osmini finala proti Romuniji prikazala odlično igro, toda če bomo psihično in fizično na dovolj visoko ravni, verjamem, da še ne bomo končali svoje poti v Nemčiji,« z optimizmom v nadaljevanje EP zre turški selektor Vincenzo Montella, ki je z italijansko reprezentanco pred 24. leti kot igralec osvojil srebrno kolajno.

Za Turčijo bo sobotna tekma z Nizozemsko v Berlinu njena tretja v četrtfinalih EP. Pred 24. leti jih je v Amsterdamu zaustavila Portugalska, osem let pozneje pa so na Dunaju po enajstmetrovkah izločili Hrvaško, nato pa je bila v polfinalu boljša od njih Nemčija. Avstrija je tudi na svojem četrtem EP ostala brez četrtfinala.

