Zaradi kazenske tožbe, ki jo je proti njemu vložil davčni svetovalec Rok Snežič, se je včeraj na ljubljanskem sodišču zagovarjal minister za delo Luka Mesec. Ker ga je na predvolilnem soočenju marca 2022 na TV Slovenija označil za kriminalca in del oligarhije oziroma klike, ga toži zaradi žaljive obdolžitve. »Glede besede kriminalec ... Zavedam se teže svojih besed, uporabil sem jih premišljeno po presoji njegovih dejanj, ki so javnosti dobro znane. Kriminalec je človek, ki je bil obsojen zaradi kaznivih dejanj. Snežič je bil pravnomočno obsojen zaradi pranja denarja in utaje davkov. In tudi po prestani kazni še ne kaže rehabilitacije – nič ne kaže, da se je s tistim, kar je počel, nehal ukvarjati,« je dejal obtoženi.

Pojasnil je, da je na soočenju Snežiča omenjal v odgovoru na navedbe Janeza Janše. Hotel je poudariti, s kakšnimi ljudmi se ta obdaja – s takšnimi, ki ne ustrezajo politični higieni. »Javnost je morala biti informirana pred odločitvijo, koga bo podprla v volilni bitki oziroma ali bo Janši dala še en mandat ali ne,« je izjavil. O Snežiču kot delu klike je govoril na podlagi njegovega prijateljevanja z Janšo, s katerim sta se spoznala med prestajanjem kazni. Janši je večkrat pomagal, sodeloval je tudi pri nezakonitem financiranju stranke SDS, je dejal Mesec. In Snežič se je sam hvalil in tudi oglaševal, da njegova roka odpira vsa vrata, da lahko uredi posle pri državnih podjetjih in tako dalje. »Vem, da je to zaradi znanstva z Janšo,« je zatrdil. Opozoril je tudi na afero Dars in poudaril, da je bil Snežič posnet pri jemanju podkupnine. »Bili ste obsojeni in na žalost še vedno hodite po robu. Ko se boste podredili pravnemu redu te države, bom nehal govoriti, da ste kriminalec,« je rekel minister.

Kot lobist skoraj nima več dela

Zaslišali so tudi Snežiča, dvojnega doktorja prava (doktoriral je v Sloveniji in BiH, je opozoril), ki mu je bila za vložitev kazenske tožbe odobrena brezplačna pravna pomoč. Kot je dejal, so ga drugi opozorili, da ga je Mesec na soočenju žalil, in ko si je posnetek ogledal, je videl, da je to res. Za tožbo se je odločil, da bi utišal ministra, ki o njem že vrsto let govori neresnice in ga javno žali. Res je bil v preteklosti obsojen, je dejal, a ni bil zaprt, pač pa je po priznanju krivde v dogovoru s tožilstvom dosegel alternativno prestajanje kazni v obliki vikend zapora. Ta sodba je medtem že izbrisana in velja za nekaznovanega. Očitki, da se ni rehabilitiral, so prav tako neresnični: v zadnjih letih je bil v štirih kazenskih postopkih, vendar je v dveh primerih tožilstvo umaknilo obtožbo, v dveh pa je bil oproščen.

»Nisem kriminalec, ampak licenciran lobist. Verjemite, da me je komisija za preprečevanje korupcije dobro preverila, preden sem dobil licenco,« je dejal in poudaril, da mu je Mesec s svojimi očitki naredil veliko škodo. Ljudje ga ne pooblaščajo več za lobiranje in si ne upajo poslovati z njim, tako da skoraj nima dela. Meščeve očitke, da se ga ne drži zaman vzdevek doktor davčnih utaj, je zavrnil, češ da ima ta vzdevek le zaradi doktorata na to temo.

V zvezi z afero Dars so pri njem res opravili hišno preiskavo, a nima nobenega sklepa o tem, da je del preiskave, je rekel. Meščev očitek, da Fursu dolguje pol milijona evrov, je zanikal in pojasnil, da je dolg decembra lani zastaral. V sodni spis je vložil potrdilo, da tudi v BiH ni bil kaznovan. »In od tam nisem bil izgnan, kot trdi Mesec, ampak mi je bil izdan sklep o prepovedi vstopa, ker mi je bilo očitano, da sem terorist. Ampak to je zdaj že razveljavljeno,« je dejal. Novinarja, ki je o njem pisal kot o teroristu, toži, prav tako je sprožil deset kazenskih postopkov zoper novinarje portala Necenzurirano, ki so najpogosteje širili neresnice o njem, pravi. Sojenje se bo nadaljevalo oktobra.