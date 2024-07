Recenzija romana Noč, ko je preplavala reko: Plavanje čez reko z mrtvimi rokavi

V roman Noč, ko je preplavala reko (Litera, 2023) avtorice Adriane Kuči je umeščenih sedem osmrtnic, v katerih nam prvoosebna pripovedovalka Sara sporoča, da je v različnih časovnih obdobjih večkrat umrla, le da tega »navzven ni bilo opaziti«. »Umrla« je, ker ji je partner Gašper zlomil roko in razbil nos, ker je vanjo zalučal steklovino, ki ji je prerezala tetivo, ker jo je dušil, davil, klofutal, jo poniževal in zmerjal s smrdljivo Bosanko … Verjetno ni treba nadaljevati: Sara je »umrla«, ker je doživela, česar ne bi smel doživeti nihče – in kaj se zgodi, ko človek doživi, česar ne bi smel doživeti nihče?