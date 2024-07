V Domžalah se je do zdaj fizioterapija izvajala v Zdravstveni postaji Mengeš in Zdravstvenem domu Domžale. Ker so prostori v slednjem postali premajhni, saj fizioterapevti obravnavajo približno sto pacientov na dan, poleg tega pa so pred leti uvedli individualno obravnavo pacientov, so za nadaljevanje dobrega in kakovostnega fizioterapevtskega dela kupili in uredili prostore na Ljubljanski cesti 81 v Domžalah. »Na stari lokaciji si je več fizioterapevtov moralo deliti eno ordinacijo, kar je vplivalo na kakovost obravnave pacientov, zato so novi prostori pomembna pridobitev za lokalno skupnost. Lokomotorna in mišična obolenja so na ravni celotne države v porastu, zato je potreba po fizioterapevtski obravnavi večja kot v preteklosti,« je ob odprtju dejala Renata Rajapakse, direktorica Zdravstvenega doma Domžale. Površina novih ambulant je 640 kvadratnih metrov, kar je še enkrat več kot prej. Na Ljubljanski 81 deluje deset ambulant: v devetih pacientom storitve krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ena pa je samoplačniška. Trenutno je za izvajanje fizioterapije zaposlenih 14 oseb, že kmalu pa jih bo 17, med njimi tudi specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine, na kar so v domžalskem zdravstvenem domu še posebno ponosni, saj je program fiziatrije prisoten le v treh zdravstvenih domovih v Sloveniji.

Investicija, ki je obsegala nakup prostorov, celovito prenovo, nakup pohištvene in medicinske opreme, je vredna 1,5 milijona evrov in se je krila iz proračunov občin soustanoviteljic Zdravstvenega doma Domžale.