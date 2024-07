Vodja festivala Sajeta in predsednik zveze Mink Tolmin Janez Leban je povedal, da gre večinoma za ekskluzivne koncerte. Med koncerti je izpostavil britanski trio Red Snapper, producenta Thomasa Fehlmanna in ansambel 33, od katerega si gre obetati precej eksploziven performans. Ob tem je spomnil še na slovenske ustvarjalce, ki za Sajeto prav tako pripravljajo posebne nastope. Med drugim bodo nastopili Clockwork Voltage, Katja Šulc, Blaž Gračara, skupni nastop pa pripravljata tudi Ana Čop in Kristijan Krajnčan.

Glavno prizorišče festivala je umeščeno na sotočje Soče in Tolminke. Pomemben del festivala je tudi spremljevalni program. Obiskovalci bodo lahko med drugim obiskali kiparsko delavnico in zdaj že tradicionalno delavnico obdelovanja lesa. Pripravili so tudi predavanje in zvočno delavnico terenskega snemanja. Pozabili niso niti na otroke, za katere pripravljajo filmsko šolo, cirkuško delavnico žongliranja, glasbeno in tudi likovno delavnico.