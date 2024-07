S problemom odtegnitve pravice do nadomestila za izposojo in uporabo naših knjižnih del v šolah se sekcija za otroško in mladinsko književnost pri Društvu slovenskih pisateljev ukvarja že več let, intenzivneje od julija 2020, ko je na pobudo kolegov Primoža Suhodolčana in Dese Muck svojo podporo avtorjem izrekla tudi Javna agencija za knjigo in je ministrstvo za kulturo (zanj državna sekretarka dr. Fridl Jarc) skušalo začeti proces zakonskih sprememb s pristojnima ministrstvoma, vendar brez uspeha.

Mladinski avtorji imamo namreč v šolskih knjižnicah enako ali celo višje število izposoj kot v splošnih knjižnicah, naši nastopi in srečanja z bralci pa to število v času priprav na naše obiske in po njih še povečajo, toda nadomestilo za uporabo avtorskih del prejemamo zgolj za izposojo v splošnih knjižnicah.

Za odpravo neustavnega stanja in prenehanje kršitev avtorskih pravic bi bili potrebni dve majhni spremembi, ena v zakonu o avtorski in sorodnih pravicah ter ena v zakonu o knjižničarstvu. V prvem bi bilo treba eno besedo izločiti, v drugem dodati.

V imenu vseh avtorjev književnosti za otroke in mladino, ki s svojimi deli in nastopi ključno prispevamo k ohranjanju bralne kulture v domovini, zamejstvu in v skupnostih Slovencev po svetu ter s tem pri utrjevanju slovenskega jezika, pozivam pristojne ustanove, naj odgovorijo in ukrepajo na poziv, ki jim ga je v našem imenu poslal kolega Slavko Pregl.

Nataša Konc Lorenzutti, predsednica sekcije za otroško in mladinsko književnost pri Društvu slovenskih pisateljev