»Popolna zapora podhoda je potrebna, ker zaradi pomanjkanja prostora med izvajanjem del ne moremo zagotoviti varnega koridorja za prehod pešcev in kolesarjev,« so zapisali. Uporabniki podhoda lahko v tem času Bleiweisovo cesto prečkajo na križišču s Celovško in Gosposvetsko cesto oziroma skozi podhod pri Moderni galeriji. Podhod je bil v zadnjih letih obdan s številnimi grafiti, kljub temu da grafitiranje po pravilih MOL tam ni legalizirano.