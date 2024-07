Ljubljanski vodnjaki: Fontana na cerkvi je tudi pitnik

V starem mestnem jedru vodnjaki krasijo trge, ulice in stene. V središču tudi ni malo pitnikov, s katerimi se v mestu radi pohvalijo. A ni prav pogosto, da je fontana hkrati tudi pitnik in še baročnega izvora, kot to velja za zidni vodnjak pod zvonikom cerkve svetega Florijana na Gornjem trgu.