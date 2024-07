V Sparu ponudba slovenskega sadja in zelenjave narašča ter je dosegla 32-odstotni delež, so sporočili iz družbe Spar Slovenija. Lani so odkupili približno 600 ton slovenskega sadja in zelenjave več kot leta 2022 oziroma 2400 ton več kot leta 2019. Kot so poudarili, podpirajo lokalne pridelovalce in kmete, z nekaterimi imajo sklenjene dolgoročne pogodbe.

»Ko je na voljo dovolj slovenskih pridelkov, ustavimo nakupe tujih in ponudimo kupcu samo lokalne. Od naše strategije podpore lokalnim pridelovalcem in kmetom ne odstopamo niti v primeru višjih cen,« so zagotovili. Za omenjene pridelke so v povprečju plačali 20 do 30 odstotkov višje nabavne cene, kot bi plačali za tujo zelenjavo. Želijo si, da bi kupci pogosteje posegali po slovenskih izdelkih. »Tržne raziskave pa kažejo, da kupec vse bolj išče nizke cene za vse izdelke, za slovenske pridelke pa je pripravljen plačati samo še šest odstotkov višjo ceno. Še pred letom je bil pripravljen plačati 15 odstotkov več,« so dodali.

V Mercatorju so zapisali, da se delež v Sloveniji pridelane zelenjave na njihovih policah vsako leto povečuje, odvisen pa je predvsem od sezone. Pridelava sadja in zelenjave je v Sloveniji po njihovih ocenah sicer preveč odvisna od naravnih danosti, saj v državi ni dovolj primerne infrastrukture, kot so namakalni sistemi in rastlinjaki.

V družbi Jagros, pod okrilje katere sodijo trgovine Jager, so prav tako izpostavili nihajočo ponudbo slovenskih proizvajalcev: »Težava je, da pridelava slovenskih pridelovalcev zelo niha. Odvisna je od vremenskih vplivov in ujm, zato jo je zelo težko načrtovati, potrošnik pa pričakuje stalno ponudbo in kakovost.«

»Pri Tušu imamo v ponudbi tako izdelke slovenskega kot tujega porekla, opažamo pa, da se kupci za nakup večinoma odločajo glede na ceno izdelkov,« so pojasnili v Engrotušu.

Na vrhuncih sezone, torej od pozne pomladi do jeseni, ko sta na voljo slovensko sadje in zelenjava, je delež tega na Hoferjevih policah, kot trdijo, do 75-odstoten, trenutno pa okoli 40-odstoten. Podobno so glede odnosa do dobaviteljev in odkupovanja presežkov povedali tudi v Lidlu.