Ekonomski pregled za Slovenijo 2024 je na Brdu pri Kranju predstavil generalni sekretar OECD Mathias Cormann. Kot je dejal, se je slovensko gospodarstvo izkazalo za odporno proti zunanjim šokom po ruski agresiji na Ukrajino, vendar se je okrevanje po pandemiji upočasnilo. Inflacija se je znižala, a ostaja visoka, realna rast plač pa je prehitela produktivnost dela, je dejal.

»Slovensko gospodarstvo je v zadnjih petih letih raslo hitreje kot gospodarstva v državah OECD in območju evra,« je pohvalil Cormann. Za letos je OECD Sloveniji v začetku maja napovedala gospodarsko rast v višini 2,3 odstotka, za prihodnje leto pa 2,7 odstotka.

Kot osrednji izziv za Slovenijo, ki je članica OECD od leta 2010, tokratno poročilo navaja izboljšanje javnofinančne vzdržnosti. V tem smislu je Corman izpostavil stroške, povezane s staranjem prebivalstva, predvsem pokojnine, ki se bodo močno povečali in jih je treba obvladovati. Visoke davčne obremenitve dela za nizko plačane delavce bi lahko zmanjšali z razširitvijo osnove za davke na potrošnjo in povečanjem davkov na nepremičnine: »Najnižjo upokojitveno starost in minimalno dobo vplačil, potrebno za polno pokojnino, je treba zvišati.«

Davek na nepremičnine in povečanje ponudbe stanovanj

Prvič je OECD v gospodarski pregled za Slovenijo vključila priporočila na področju stanovanjskega trga. Za tega je značilna majhna in neustrezna ponudba, je dejal Cormann in predlagal ukrepe: poenostavitev prostorskega načrtovanja, temeljita reforma davka na nepremičnine in povečanje ponudbe socialnih stanovanj bi razširili možnosti bivanja, izboljšali mobilnost ter zagotovili mladim družinam in tistim, ki nimajo nepremičnin, raznolike in trajnostne možnosti za bivanje. Ena od potrebnih izboljšav je tudi boljši dostop do hipotekarnega financiranja.

Kot zadnji izziv pa je izpostavil nadaljnja prizadevanja za dosego ničelnih neto emisij toplogrednih plinov do leta 2050, zlasti v sektorju kmetijstva, energetike in prometa. »Podnebne spremembe so izziv za Slovenijo, kar dokazujejo uničujoče poplave lani poleti,« je dejal.

Vlada je odločena vztrajati z reformami do konca mandata in še v prihodnjem, je zatrdil premier Robert Golob ter spomnil, da je predloge za pokojninsko reformo in del davčnih sprememb že predstavila.