Skupni seštevek kazni je po 36 tekmah presegel 1,3 milijona evrov. Uefa je reprezentancam največ glob naložila zaradi metanja kozarcev in drugih predmetov na igrišče med tekmo. Z lepim vedenjem svojih navijačev se lahko po drugi strani pohvalijo ekipe Francije, Španije in Slovaške, ki v prvem delu turnirja niso prejele nobene kazni.

Nestrpnost med navijači

Zaradi spora navijačev pred tekmo turške in gruzijske ekipe bosta morali ti plačati 55.000 evrov. Od tega je Uefa Turčiji naložila 25.000 evrov, Gruziji pa 30.000 evrov kazni. Uefa ni bila popustljiva niti do navijačev, ki so širili provokativna ali neprimerna sporočila, ki vključujejo nacionalistične zastave, slogane in transparente. Kazen za širjenje nešportnih sporočil so si prislužile Albanija, Srbija, Danska, Romunija, Švica, Madžarska in Slovenija.

Zaradi nespoštljivega obnašanja med predvajanjem državnih himen sta si kazen prislužili dve državi. To sta Anglija in Romunija, ki bosta morali plačati vsaka po 10.000 evrov.

Posebej unikatno kazen pa si je prislužila Nemčija. Ta mora kot soorganizatorica letošnjega prvenstva Uefi plačati 20.000 evrov zaradi vdora navijačev na igrišče. Nekaj srečnežev pa si je na ta račun priskrbelo sebek z recimo Cristianom Ronaldom.