»Za zgodbo Jonathana Jacoba Meijerja, nizozemskega darovalca sperme, vam ni treba veliko iskati. Osnovna dejstva so navedena na Wikipediji,« piše Irish Independent v uvodu svojega članka, v katerem skuša povzeti, predvsem pa razložiti bizarnosti, ki so vodile v snemanje tridelnega Netflixovega true crime dokumentarca.

Nizozemsko sodišče moškemu prepovedalo darovati spermo

Sodišče je 41-letnemu Nizozemcu, ki ga je časnik de Telegraaf identificiral kot Jonathana Meijerja, prepovedalo, da bi klinikam daroval svoje seme. Za vsak prekršek bi mu lahko bila naložena globa v višini 100.000 evrov.

Sodišče je Meijerju tudi naročilo, da mora pisati klinikam v tujini in jih pozvati, naj uničijo vse njegovo seme, ki ga imajo na zalogi, razen odmerkov, rezerviranih za starše, ki so od njega že imeli otroke. Odločitev je bila sprejeta po civilnem postopku, ki ga je sprožila fundacija, ki zastopa interese otrok darovalcev in nizozemskih staršev, ki so Meijerja uporabili kot darovalca.

Trdili so, da Meijerjevo nadaljnje darovanje krši pravico do zasebnega življenja njegovih otrok darovalcev, katerih sposobnost vzpostavljanja romantičnih odnosov ovirajo strahovi pred naključnim incestom in sorodstvenim križanjem.

Meijerjevo množično darovanje je prvič prišlo v javnost leta 2017. Kmalu za tem so mu prepovedali darovanje na nizozemskih klinikah za zdravljenje neplodnosti, saj je bil oče že več kot 100 otrokom.

Jonathan Jacob Meijer: Dokumentarec zavaja

Meijer je za BBC povedal, da je dokumentarec zavajajoč, saj izpostavlja nezadovoljne in nesrečne posameznike in posameznice, ne pa številnih družin, ki so mu hvaležne.

Meijer je v intervjuju tudi dejal, da ne vidi »popolnoma nič slabega« v tem, da je oče več sto otrokom. 43-letnik je sicer zavrnil intervju za Netflixov dokumentarec, v sredo pa je spregovoril za oddajo Woman's Hour na radiu BBC 4.

»Namenoma so dokumentarec poimenovali Moški s 1000 otroki, čeprav bi moral biti 'darovalec sperme, ki je pomagal družinam spočeti 550 otrok',« je povedal v oddaji.

»Torej že na začetku namerno zavajajo in zavajajo.« Nadaljeval je: »Mislim, da je Netflix odlično izbral pet družin, ki so nesrečne, izmed 225 družin, ki sem jim pomagal.«

Seme daroval več kot 17 let

Družine, ki so ga izbrale za darovalca, pravijo, da jim ni pojasnil, koliko otrokom je pravzaprav že oče. Prav tako so ga določene posameznice, ki jih je daroval seme, opisale kot narcisa, medtem ko so druge predlagale, da predstavlja tveganje za javno zdravje.

Meijer je na vprašanje, ali se mu ne zdi, da je njegova ocena 550 otrok pretirana, odgovoril: »Za običajnega človeka je, za darovalca sperme pa ne. Za darovalca sperme je to povsem običajno. Imajo več sto otrok. Klinike pošiljajo donorjevo seme v več držav.«