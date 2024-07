Kupujete na AliExpressu ali Temuju? Odslej boste plačali carino tudi za cenejše pošiljke

Evropska komisija bo konec meseca predlagala odpravo praga 150 evrov, do katerega je mogoče izdelke kupiti brez dajatev, so za Financial Times povedali trije dobro obveščeni viri. Ciljajo predvsem na Temu, AliExpress in trgovca z oblačili Shein.