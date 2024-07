Delo na kmetiji, še posebej molža krav, se morda na prvi pogled zdi staromodno in težavno, vendar skriva številne prednosti. Mladi, ki so se odločili za to delo, poročajo o tesnem stiku z naravo, učenju odgovornosti in vzpostavljanju močnega delovnega etosa. Kmetija ponuja edinstveno okolje, kjer lahko študentje pobegnejo od mestnega vrveža in se naužijejo svežega zraka ter miru podeželja.

Med običajna študentska dela sicer spadajo različna dela v prodaji, dela s strankami, strokovna dela z različnih področij, kot sta računalništvo in programiranje, elektrotehnična dela, projektiranje, prevajanje, digitalni marketing ter tudi gostinstvo, ki predstavlja osem odstotkov vsega študentskega dela.

Nenavadno delo kot izziv

Anketa e-Študentskega servisa medtem razkriva, da mladi opravljajo tudi nenavadna dela, polna izzivov. Mladi so tako upravljali podvodni dron, prevajali pasje zvoke, vodili pasja tekmovanja, lupili čebulo in prali kalčke. Poleg teh v e-Študentskem servisu izpostavljajo še fotografiranje stopal, molžo krav na farmi, izgradnjo rolkarskega poligona, izdelavo začasnih tatujev ter kreiranje vsebin za predstavitev prehranskih dopolnil za pse.

Mlade so v anketi vprašali tudi o sanjskih poklicih. Kot pogoste odgovore izpostavljajo poklic kmeta ter kmetice, nogometaša oziroma nogometašice, medicinske sestre oziroma zdravstvenega tehnika, podjetnika ali podjetnice, direktorja ali direktorice podjetja, kliničnega ali forenzičnega psihologa oziroma psihologinje.

2,5 meseca dela na leto

V e-Študentskem servisu izpostavljajo, da dijaki in študenti v povprečju delajo 8,3 ure na teden in opravijo 2,5 meseca študentskega dela na leto. Državno štipendijo, ki znaša v povprečju 112 evrov mesečno, prejema le tretjina dijakov in študentov, dve tretjini mladih pa si s študentskim delom v povprečju prisluži še dodatnih 230 evrov neto mesečno.

Študentsko delo, ki mesečno ne presega bruto zneska minimalne plače, se ne upošteva pri upravičenosti do državne štipendije, otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca in subvencije prehrane za učence in dijake. Mladi v povprečju s študentskim delom pridobijo 2,5 meseca pokojninske dobe na leto. Pri študentskem delu se plačujejo prispevki za pokojnino v enaki višini kot pri redno zaposlenih. Pokojninska blagajna se pri tem napolni za 84 milijonov evrov.

V zadnjih letih je opazen trend, da mladi povprašujejo po strokovnih delih v smeri šolanja, ki jim prinašajo relevantne izkušnje in preizkušanje šolske teorije v praksi. Tako lahko razvijajo kompetence, ki jih v šolskem okolju ne morejo, so še navedli v sporočilu.