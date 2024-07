Primorska plenilka je največja pri nas živeča dolgotipalčnica in lahko ugrizne tudi človeka

Najdemo jo v obmorskih krajih, v solinah, in sicer v njenih izrazito suhih predelih, na nasipih v solnih poljih in na brežinah prekopov. Dejavna je podnevi in jo najpogosteje vidimo viseti z glavo navzdol na steblikah ruderalnih rastlin, npr. na medeni detelji. V večjem številu se pojavi v juliju, videvamo pa jo do jeseni. Oglaša se zelo visoko in sprva obotavljivo, tako da lahko njeno oglašanje celo zamenjamo za ptičje petje, potem vse glasneje, dokler s škripajočim glasom napeva ne sklene. (vir: Krajinski park Sečoveljske soline)