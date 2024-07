Opozicija je sicer 4. junija obstruirala izredno sejo DZ, na kateri je bil z glasovi 52 od 53 navzočih poslancev sprejet sklep vlade o priznanju Palestine kot neodvisne in suverene države. Od poslancev opozicije je bil prisoten le Kaloh, ki se je glasovanja vzdržal.

Predsednici DZ očitali kršenje poslovnika

Postopke v povezavi s priznanjem Palestine v DZ so zaznamovali zapleti. SDS je dan pred izredno sejo vložila pobudo za posvetovalni referendum glede priznanja, jo v torek tik pred sejo umaknila, nato pa jo med sejo znova vložila. Koalicija je SDS očitala, da s takšnimi manevri skuša onemogočati odločanje o priznanju Palestine, v SDS pa so koalicijo in predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič obtožili kršenja poslovnika DZ.

Opozarjali so, da bi zaradi pobude za referendum lahko DZ po zakoniti poti o priznanju Palestine glasoval šele po 30 dneh. Ob vložitvi zahteve za presojo ustavnosti so danes znova zatrdili, da "se predlog za razpis posvetovalnega referenduma o sklepu ni obravnaval v roku, kot je določen v poslovniku, zato je bila s tem poslancem odvzeta možnost tehtnega premisleka o sklepu, ki se navezuje na pomembno zunanjepolitično vprašanje".

To po navedbah SDS "predstavlja neposreden in grob poseg v načelo demokratičnosti ter s tem kršitev ustave". Podpisani poslanci zato ustavnemu sodišču predlagajo, da sprejme njihovo zahtevo, jo obravnava "absolutno prednostno" in zaradi neskladij z ustavo in poslovnikom DZ odpravi sklep o priznanju Palestine.