Na novo se je junija na zavodu prijavilo 3637 brezposelnih, kar je 5,8 odstotka manj kot maja in 9,3 odstotka manj kot junija lani. Zaposlilo se je medtem 2716 brezposelnih, kar je 11,7 odstotka manj kot maja in 13,4 odstotka manj kot junija lani, je danes objavil zavod.

Med novo prijavljenimi je bilo 1574 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 623 presežnih delavcev, 25 brezposelnih zaradi stečajev in 293 iskalcev prve zaposlitve. V primerjavi z majem je bilo na novo prijavljenih po izteku zaposlitve za določen čas 5,5 odstotka manj, presežnih delavcev 16,9 odstotka manj in brezposelnih zaradi stečajev 39 odstotkov manj. Iskalcev prve zaposlitve je bilo medtem 13,1 odstotka več.

Med brezposelnimi, ki so se junija prijavili na zavodu, prevladujejo osebe, ki jim je delovno razmerje prenehalo na področju predelovalnih dejavnosti, v dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil ter na področju gradbeništva.

Presegli lanski rekord

V primerjavi z lanskim junijem se je na novo prijavilo 6,4 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve. Upad so na zavodu zabeležili tudi v ostalih pomembnejših kategorijah novoprijavljenih brezposelnih oseb. Brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas je bilo 14,1 odstotka manj, brezposelnih presežnih delavcev 6,3 odstotka manj, stečajnikov pa 47,9 odstotka manj.

Od 4356 brezposelnih, ki jih je zavod junija odjavil iz evidence, se jih je zaposlilo oziroma samozaposlilo 2716, kar je 11,7 odstotka manj kot maja in 13,4 odstotka manj kot junija lani.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah, komercialnih zastopnikov za prodajo, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, natakarjev, kuhinjskih pomočnikov ter poklicev za zdravstveno in socialno oskrbo na domu.

V prvih šestih letošnjih mesecih skupaj se je na zavodu na novo prijavilo 29.951 brezposelnih, kar je 4,1 odstotka več kot lani v tem času. Iz evidence se je odjavilo skupaj 34.935 brezposelnih, od teh 23.381 zaradi zaposlitve, kar je 2,4 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. V povprečju je bilo v obdobju od januarja do junija brezposelnih 46.813 oseb, kar je 6,7 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Zanimanje za izobraževalne poklice

Delodajalci so od začetka leta do konca junija zavodu sporočili 80.113 prostih delovnih mest, kar je devet odstotkov manj kot lani v tem času. Samo junija so zavodu sporočili 12.940 prostih delovnih mest, kar je 0,8 odstotka manj kot maja in 18,1 odstotka manj kot junija lani.

Junija so delodajalci najbolj povpraševali po predmetnih učiteljih v osnovni šoli, čistilcih, strežnikih in gospodinjskih pomočnikih v uradih, hotelih in drugih ustanovah, delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih ter vzgojiteljih in pomočnikih vzgojiteljev predšolskih otrok.