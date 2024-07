Po poročaju lokalnih grških medijev so najstnica in njena družina pohiteli iz vode, potem ko se naliv razbesnel v neurje. Zavetje so poskušali poiskati v avtu, ki je bil parkiran blizu plaže, a je najstnico Dorotheo, ki je hodila le nekaj metrov za svojimi starši, na poti zadela strela.

Dorothein oče je povedal, da je strela udarila v njegovo ženo in hči. »Če bi se držali za roke, bi ju udar strele ubil obe,« je še dodal.

Grška policija je sporočila, da so dekle kmalu po nesreči odpeljali v bolnico, kjer so jo razglasili za mrtvo. Preiskovalni sodnik pa dodaja, da je incident najbrž povzročila kovinska kroglica v velikosti gumba, ki je bila skrita v kopalkah najstnice.