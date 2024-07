Poškodbe so bile tako hude, da so mu morali zdravniki odstraniti moda.

Nesreča se je zgodila, pišejo srbski mediji, ko je Milovan Dinić skušal ločiti mladiče od matere. Samica ga je ugriznila v nogo in mednožje ter mu poškodovala penis in moda.

Med prvim posegom so mu zdravniki rane sicer zašili, a so morali zaradi okužbe opraviti še en, bolj temeljit poseg.

Dva podobna napada v le nekaj dneh

200 kilogramov težka svinja je huje poškodovala tudi 67-letno Snežano Radojković iz vasi Aleksinački Bujmir prav tako na jugu Srbije. V bolnišnico v Nišu so prepeljali s hudimi poškodbami po trebuhu in glavi. »Povedali so nam, da bo najverjetneje oslepela na eno oko. Še dobro, da je sploh ostala živa,« je za tamkajšnje medije povedala njena hči.